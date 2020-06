Paweł Szataniak zostanie prezesem Wieltonu od 1 lipca 2020 roku



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Wieltonu powołała Pawła Szataniaka w skład zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa spółki i grupy kapitałowej z dniem 1 lipca 2020 roku, podała spółka.

Jednocześnie Paweł Szataniak złożył ze skutkiem na 30 czerwca 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka rady nadzorczej spółki.

Paweł Szataniak posiada tytuł doktora nauk technicznych. Od 2010 roku jest przewodniczącym rady nadzorczej Wieltonu (i wiceprzewodniczącym rady w latach 2006-2010), a także m.in. przewodniczącym rady nadzorczej Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego i spółki Naturis (od 2005 r.), przewodniczącym rady nadzorczej Mitmaru (od 2007 r.), przewodniczącym rady nadzorczej Pamapolu (od 2009 r.) oraz członkiem rady nadzorczej Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Ziębice" i Huty Szkła Sławno (od 2007 r.) oraz spółki Cenos (od 2009 r.). W latach 2006-2008 był prezesem Pamapolu.

Ponadto rada nadzorcza zmieniła funkcję w zarządzie pełnioną przez Mariusza Golca z prezesa zarządu na I-go wiceprezesa zarządu i CEO grupy kapitałowej z dniem 1 lipca 2020 roku, a także powołała Piotra Macieja Kamińskiego w skład zarządu i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu i CFO grupy kapitałowej (uchwała wejdzie w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w statucie spółki umożliwiających rozszerzenie liczebności składu zarządu), podano również.

Powyższe zmiany zostaną poddane pod głosowanie akcjonariuszy na najbliższym walnym zgromadzeniu spółki, zastrzeżono.

Piotr Maciej Kamiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015-2018 był członkiem zarządu Parku Wodnego Bania (wcześniej Viriditas), w latach 2011-2013 -członkiem zarządu ds. finansów Totalizatora Sportowego, w V-XII 2012 jako pełniący obowiązki prezesa zarządu, w latach 2006-2009 - prezes Banku Pocztowego, w latach 2003-2006 - członek zarządu odpowiedzialny za obszar korporacyjny i skarbu PKO Banku Polskiego, a w latach 200002003 - wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowano.

Rada nadzorcza powołała także w skład zarządu Piotra Kusia i powierzyła mu funkcję wiceprezesa i dyrektora generalnego oddziału w Wieluniu z dniem 1 lipca 2020 roku, wynika z komunikatu.

Piotr Kuś jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz studiów MBA - Oxford Brookes University / Polish Open University. Od 2018 r. pełni funkcję COO na Europę Wschodnią firmy Adient, w latach 2015-2018 był dyrektorem zakładu firmy Elektrolux, a w latach 2006-2015 członkiem zarządu i COO firmy Faurecia - FAS - Fotele samochodowe, Dywizja Comfort & Trim - EMEA.

Oprócz tego rada nadzorcza zmieniła funkcję w zarządzie pełnioną przez Tomasza Śniatałę z wiceprezesa zarządu na członka zarządu i dyrektora finansowego oddziału w Wieluniu z dniem 1 lipca 2020 roku oraz zmieniła funkcję w zarządzie pełnioną przez Włodzimierza Masłowskiego z wiceprezesa zarządu na członka zarządu oraz dyrektora rynków wschodnich i rynku agro oddziału w Wieluniu z dniem 1 lipca 2020 roku, jak również powołała w skład zarządu Andrzeja Mowczana oraz powierzyła mu funkcję członka zarządu i dyrektora komercyjnego oddziału w Wieluniu - uchwała wejdzie w życie z dniem rejestracji w KRS zmian statutu spółki.

Andrzej Mowczan jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie i studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2017 roku jest dyrektorem komercyjnym Wieltonu, wcześniej w latach 2010-2017 był dyrektorem eksportu, w latach 2007-2010 dyrektorem zarządzającym Wielton Ukraina, a w latach 2004-2007 przedstawicielem handlowym Wieltonu na Ukrainie.

"Zmiany w zarządzie Wielton S.A. wynikają z wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej spółki z wyodrębnionym poziomem centrali grupy oraz wydzielonym w formie oddziału spółki zakładem produkcyjnym w Wieluniu. Zmiana zagwarantuje efektywne zarządzanie aktywami grupy i synergiami możliwymi do uzyskania przez ich optymalne wykorzystanie. Nowa struktura oraz bezpośrednie zaangażowanie kluczowego akcjonariusza w zarządzanie grupą zapewni skuteczny nadzór nad bieżącą działalnością poszczególnych spółek i zakładów grupy oraz większą skuteczność i szybszą decyzyjność. Przeprowadzone zmiany mają spowodować korzystną zmianę zarządzania wartością kreowaną dla akcjonariuszy spółki przez działalność wszystkich składników grupy kapitałowej Wielton. Do realizacji zadań w nowej strukturze niezbędne było wzmocnienie grona osób zarządzających na poziomie grupy kapitałowej. Niniejsza zmiana jest zgodna ze strategią wzrostu Grupy Wielton na lata 2017-2020" - czytamy w komunikacie.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.

