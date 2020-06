Sześć krajów, w tym Polska, apeluje do KE w sprawie leków i sprzętu medycznego

Źródło: PAP

Przywódcy sześciu krajów UE - Polski, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Belgii - wezwali we wspólnym liście Komisję Europejską do zwiększenia zapasów najważniejszych leków i sprzętu medycznego. Ma to zabezpieczyć Wspólnotę przed ewentualnymi przyszłymi kryzysami związanymi ze zdrowiem.