Spis wyborców kontra rejestr wyborców. Czym się różnią?

REJESTR WYBORCÓW: Tę opcję wybieramy, jeśli mamy zamiar na stałe zmienić miejsce głosowania, tam gdzie mieszkamy, a nie tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Wpisanie do rejestru wyborców oznacza, że w wybranym miejscu będziemy głosować nie tylko w najbliższych wyborach prezydenckich, ale także w innych, przyszłych wyborach.

SPIS WYBORCÓW: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składamy, jeśli chcemy jednorazowo głosować poza stałym miejscem zamieszkania. Zostaniemy wówczas dopisani do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat będziemy przebywać w dniu wyborów. Dopisanie do spisu wyborców jest jednorazowe i dotyczy tylko konkretnych wyborców. W kolejnych będziemy głosować według miejsca stałego zamieszkania.

Kiedy mija termin dopisania się do spisu wyborców i wpisu do rejestru wyborców?

Termin na złożenie wniosków mija 23 czerwca. Urzędnicy mają 5 dni na rozpatrzenie wniosków i podjęcie decyzji.

SPIS WYBORCÓW: jak się dopisać?

Złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców także jest możliwe na dwa sposoby: przez internet i w urzędzie.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet

Wniosek online można złożyć za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow. Aby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany. Można go założyć tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Co trzeba przygotować? Wystarczy wyżej wspomniany profil zaufany i adres, pod którym będziemy przebywać w dniu wyborów. Poszczególne etapy wypełniania wniosku znajdziesz tutaj.

Po złożeniu wniosku, trafi on do urzędnika, który podejmie decyzję w sprawie dopisania cię do spisu wyborców. Jeśli wniosek został wypełniony poprawnie – urzędnik nie będzie potwierdzał otrzymania wniosku i dopisze cię do spisu wyborców. Jeśli jednak stwierdzi błędy we wniosku, skontaktuje się z tobą, np. telefonicznie, e-mailem lub przez skrzynkę ePUAP.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w urzędzie

Wniosek można wypełnić w domu albo w urzędzie. Należy podać w nim nazwisko, imię albo imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Aby przyspieszyć załatwienie sprawy dodatkowo: jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – możesz podać adres swojego adresu zameldowania, jeśli jesteś osobą, która już składała taki wniosek – możesz podać gminę, która wpisała cię do rejestru wyborców na twój wniosek, jeśli mieszkasz za granicą – możesz podać adres swojego stałego miejsca zamieszkania.

Wypełniony wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować.

REJESTR WYBORCÓW: jak się dopisać?

Można to zrobić na dwa sposoby: przez internet albo w urzędzie.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przez internet

Wniosek o wpis do rejestru wyborców można złożyć online za pomocą strony: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow. Aby to zrobić, należy posiadać profil zaufany, który potwierdzi naszą tożsamość. Można go założyć tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Co trzeba przygotować? Login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości – na przykład dowodu osobistego lub paszportu, który potwierdzi miejsce naszego stałego zamieszkania.

Dodatkowym dokumentem może być umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek za prąd, na którym są nasze dane; umowa o pracę; karta mieszkańca, itp.

Poszczególne kroki związane ze składaniem wniosku o wpis do rejestru wyborców przez internet znajdziesz TUTAJ.

Samo wysłanie wniosku nie oznacza automatycznego wpisania do rejestru wyborców. Trzeba poczekać na odpowiedź z urzędu. Powinna ona zostać podjęta w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku. Urzędnik może skontaktować się z tobą pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę na koncie Mój GOV.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców w urzędzie

Co należy przygotować? Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją –można je wypełnić w domu lub w urzędzie; dokument tożsamości oraz jego kopię – na przykład dowód osobisty lub paszport.

Urzędnik może poprosić o okazanie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi zamieszkanie na danej gminie. Może to być na przykład: umowa najmu mieszkania; rachunek za prąd, na którym są twoje dane; oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy, w której mieszkasz.

Urzędnik ma 5 dni na podjęcie decyzji. Może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców – jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. W przypadku otrzymania pisemnej odmowy, można złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Należy to zrobić w ciągu 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie postanowienia. Nie możesz odwołać się od postanowienia sądu.

