Zarząd Dr Irena Eris wraz z oferującymi akcje sprzedawane podjęli decyzję o odwołaniu oferty publicznej akcji z uwagi na niesprzyjające warunki rynkowe, podała spółka.

"W ostatnich dniach odbyliśmy szereg spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Nasz model biznesowy, doświadczenie i strategia rozwoju spotkały się z dużym uznaniem. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również zapisy inwestorów indywidulanych. Finalnie podjęliśmy jednak decyzję o odwołaniu oferty publicznej. Przy obecnych warunkach, jeśli chodzi o rynek pierwotny, nie mogliśmy ustalić ceny oferowanych akcji na satysfakcjonującym nas poziomie" - powiedział prezes Paweł Orfinger, cytowany w komunikacie.

Reklama

"Nasza firma prężnie się rozwija w kraju i zagranicą. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową. Emisja akcji i pozyskane z niej środki miały pozwolić nam na skokowe zwiększenie skali, przede wszystkim poprzez akwizycje i ekspansję na rynkach zagranicznych. Jestem przekonany, że kierunek naszego rozwoju pozostanie ten sam. Przeanalizujemy natomiast tempo realizacji tego planu i dostępne możliwości jego sfinansowania" - dodał prezes.

Decyzja o odwołaniu oferty publicznej sprawia, że zapisy złożone na akcje przez inwestorów indywidulanych zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji o odwołaniu oferty, wskazano w informacji.

Reklama

Oferta publiczna miała objąć do 11 mln nowych akcji Dr Irena Eris, z których spółka zamierzała pozyskać ok. 140 mln zł, oraz sprzedaż do ok. 1,5 mln akcji istniejących. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 12,8 zł za sztukę.

Grupa Dr Irena Eris jest jednym z wiodących polskich producentów kosmetyków oraz właścicielem uznanych w Polsce i na świecie marek: Dr Irena Eris, Pharmaceris, Emotopic, Lirene i Under Twenty. W ub.r. spółka przejęła rodzinną firmę Sulphur - producenta leków i kosmetyków uzdrowiskowych wytwarzanych z naturalnych kopalin leczniczych: wód siarczkowych oraz borowin. Firma jest także operatorem sieci luksusowych hoteli pod marką Hotele SPA Dr Irena Eris.

(ISBnews)