Wśród regionów dotkniętych awariami jest Montreal, gdzie pod ciężarem śniegu łamią się gałęzie drzew. Publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada podał, że problemy w poniedziałek rano dotyczyły kolejki dojazdowej REM w tym mieście, której pociągi zatrzymały się na ok. 45 minut. Część lotów z lotniska w Montrealu została odwołana lub jest opóźniona.

Reklama

W Ottawie szkoły otwarte

Media donosiły o odwoływaniu zajęć w szkołach zarówno z powodu braku prądu i ogrzewania, jak i problemów z dojazdami na śliskich drogach.

Reklama

Opady śniegu utrudniają również dojazdy we wschodnim Ontario. W stolicy Kanady Ottawie odwołano wiele autobusów dowożących uczniów do szkół, same szkoły pozostają otwarte.

Problemów z dostawami energii elektrycznej doświadcza również Nowa Szkocja, gdzie ok. 9 tys. odbiorców nie miało prądu w poniedziałek rano, a część szkół została zamknięta.

Z Toronto Anna Lach