W ramach Akademii Corporate Governance (ACG) zaplanowano cykliczne seminaria oraz warsztaty na temat ładu korporacyjnego, ich uzupełnieniem będą rozmowy z cyklu „Kwadrans z EKF”, podczas których eksperci – w formule debaty – podejmą zagadnienia cieszące się zainteresowaniem interesariuszy ACG.

Jak powiedział otwierając spotkanie inaugurujące ACG prof. Leszek Pawłowicz, inicjator i koordynator EKF, Akademia jest nowym przedsięwzięciem w ramach projektu Europejskiego Kongresu Finansowego. Na ten ostatni składa się osiem kongresów (EKF w Sopocie jest największy) i inne przedsięwzięcia, których jedynym celem – jak podkreślił prof. Pawłowicz – jest stabilność, bezpieczeństwo systemu finansowego oraz zrównoważony rozwój gospodarczy. Celem podejmowanych inicjatyw jest między innymi wypracowywanie dobrych praktyk, czym zajmuje się Klub Odpowiedzialnych Finansów.

W swoim wystąpieniu Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego i pomysłodawca włączenia Akademii do prac Klubu, zarysował kontekst historyczny zagadnienia corporate governance w Polsce i zauważył, że warto wrócić do dyskusji na temat ładu korporacyjnego – jeśli nie w ujęciu legislacyjnym, to „od strony operacyjnej”.

– Istotą ładu korporacyjnego w polskim wykonaniu i w przypadku istotnej części majątku Skarbu Państwa, jest rola rad nadzorczych – wskazał.

– W Polsce nigdy nie potrafiliśmy wydobyć roli rady nadzorczej; podkreślić, że ona jest kluczowa. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy (w polskim modelu funkcjonowania rad nadzorczych – red.) nikt z członków rady nadzorczej nie jest jednocześnie członkiem zarządu firmy, stworzenie z rady nadzorczej ciała fasadowego, wysoce opłacanego jest prostą rzeczą, która prowadzi do patologii – uzupełnił.

Jak tłumaczył Jan Krzysztof Bielecki, bez nadzoru właścicielskiego i bez roli rad nadzorczych trudno będzie mówić o dobrym funkcjonowaniu nie tylko spółek Skarbu Państwa, ale – skoro ich rola na giełdzie jest tak duża – również giełdy, rynku kapitałowego i wszystkiego co najważniejsze dla życia polskiej gospodarki i co na pewno mogłoby funkcjonować lepiej niż dotychczas.

– Mam nadzieję i chciałbym, żebyście państwo uwierzyli, że jest tu pole do poprawy i do zaproponowania konkretnych rozwiązań – podkreślił były premier.

Podczas spotkania prof. Jan Szambelańczyk, ekonomista związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, prowadzący Akademię Corporate Governance wskazał, że nazwa projektu nawiązuje do pojęcia corporate governance, którego zakres znaczeniowy jest szerszy niż w przypadku ładu korporacyjnego.

– Chcielibyśmy korzystać z najlepszych doświadczeń zagranicznych i krajowych i promować przede wszystkim te rozwiązania, które mogą spełniać oczekiwania interesariuszy spółek kapitałowych – podkreślił profesor.

Przytoczył też definicję ładu korporacyjnego, która odzwierciedla kierunek, w którym chcieliby zmierzać twórcy Akademii, mówiąc, iż ład korporacyjny pomaga budować środowisko zaufania, przejrzystości oraz odpowiedzialności, które są niezbędne dla wspierania z jednej strony długoterminowych inwestycji, stabilności finansowej, ale i uczciwości biznesowej, której nigdy za wiele, wspierając z jednej strony silniejszy wzrost gospodarczy, a z drugiej strony budując bardziej inkluzywne społeczeństwo.

– Gdybyśmy przyjęli tak szerokie znaczenie pojęcie corporate governance, to mamy naprawdę wiele do zrobienia – wskazał prof. Szambelańczyk, zachęcając przy tym do korzystania ze wzorców zagranicznych.

Pierwsze seminarium ACG połączone z inauguracją projektu było poświęcone zasadom, standardom oraz wzorcom motywowania członków zarządu i kontraktom menedżerskim z uwzględnieniem krajowych uwarunkowań prawnych. Swoją wiedzą w tym zakresie podzielili się eksperci z międzynarodowych firm konsultingowych i praktycy zarządzania.

O problematyce najlepszych międzynarodowych standardów powoływania członków zarządu mówił Jarosław Bachowski, kierownik biura Egon Zehnder’s w Warszawie; zagadnienia związane z kontraktową motywacją członków zarządu z praktycznymi przykładami zapisów kontraktowych przytoczyli Tomasz Marciniak, partner zarządzający w polskim oddziale McKinsey&Company oraz Przemysław Stalica, dyrektor Implementacji Orphoz w McKinsey&Company. Na problematyce ograniczeń i możliwości wykorzystania najlepszych rozwiązań w kontraktach menedżerskich z uwzględnieniem uregulowań krajowych skoncentrowali się Andrzej Mikosz, partner w Warsaw TaylorWessing oraz Krystian Stanasiuk, partner i kierownik zespołu employment, pensions & mobility w Warsaw TaylorWessing.

Udział online w seminariach Akademii Corporate Governance jest otwarty po uprzednim przesłaniu zgłoszenia. Informacje znajdują się na stronie efcongress.com/acg/.

Nad programem działania Akademii oraz sekwencją modułów tematycznych realizowanych podczas seminariów i warsztatów czuwa Komitet Sterujący ACG. Idea jej powołania, jak informują organizatorzy, uzyskała poparcie ministra aktywów państwowych i wsparcie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.