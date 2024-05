Europejski Dzień Walki z Otyłością obchodzony jest od 2010 r. 22 maja z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiej Konferencji Ministerialnej ws. Walki z Otyłością.

Z raportu specjalistów z Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazanego w środę PAP, wynika, że otyłość stanowi jedno z głównych wyzwań zdrowia publicznego na świecie.

Według prognoz w 2035 r. otyła będzie blisko jedna czwarta populacji (24 proc.). W tym samym roku w Polsce z otyłością będzie się zmagać ponad 35 proc. dorosłych mężczyzn (w wieku 20 lat lub więcej) i ponad 25 proc. dorosłych kobiet. Pogłębi się także otyłość wśród dzieci i młodzieży.

Raport NFZ podaje, że Polska zanotowała wzrost średniego BMI (ang. body mass index – wskaźnik masy ciała, równa się on masie ciała w kilogramach podzielonej przez kwadrat wzrostu w metrach – PAP) z poziomu 25,5 w 1996 r. do poziomu ponad 27,3 w 2016 r. Najgorsza sytuacja wśród analizowanych państw była w Stanach Zjednoczonych, gdzie BMI wzrosło z 27,1 w 1996 r. do 29,1 dwie dekady później.

"Lekarze i dietetycy ostrzegają przed lekceważeniem otyłości i nadwagi, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Podkreślają, że choroba otyłościowa jest powodem innych problemów ze zdrowiem, np. chorób układu krążenia (udar mózgu, nadciśnienie tętnicze), nowotworów (rak jelita grubego, piersi, gruczołu krokowego), kamicy żółciowej czy cukrzycy typu 2" – czytamy w komunikacie.

Ogromne koszty dla NFZ-u

Jego autorzy oszacowali, że konsekwencje choroby otyłościowej, jak: cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, zwyrodnienia kolan wymagające endoprotezoplastyki, bezdech senny i stłuszczenie wątroby kosztowały NFZ 3,8 mld zł.

Dodali, że w 2023 r. refundowane leki stosowane w leczeniu cukrzycy lub refundowane paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi zrealizowało 3,3 mln osób. Rocznie przybywa średnio 110 tys. takich pacjentów.

Poinformowali, że od 2021 r. działa w Polsce pilotażowy program kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Do 21 marca 2024 r. w programie wzięło udział 5,5 tys. pacjentów. Leczyli się oni w 19 ośrodkach.

Podkreślili, że istotnym elementem leczenia zaawansowanej otyłości są operacje bariatryczne polegające na operacyjnym zmniejszeniu objętości żołądka. Oprócz tego zabiegu program KOS-BAR oferuje również wsparcie psychologiczne i porady dietetyczne. W 2023 r. takie świadczenia otrzymało 6,5 tys. pacjentów.

Autorzy raportu przypomnieli, że w portalu NFZ jest dostępny plan żywieniowy DASH Nadwaga i Otyłość, bo zmiana nawyków żywieniowych jest kluczowym czynnikiem wpływających na skuteczność leczenia choroby otyłościowej. (PAP)

Autor: Iwona Żurek