Waszyngton zawiesza wnioski migracyjne

Według doniesień CBS wnioski zostały zawieszone, a urzędnicy przystąpili do analizowania funkcjonujących dotychczas programów pod kątem możliwych nieprawidłowości i przypadków korupcji, do których - ich zdaniem - dochodziło w minionych latach.

Nie jest jasne, ilu migrantów pozostaje objętych tymi programami, ale do tej pory pozwalały one na uzyskanie, pod pewnymi warunkami, prawa do tymczasowego pobytu w Stanach Zjednoczonych i umożliwiały migrantom otrzymanie różnego rodzaju pomocy, m.in. finansowej.

Prawo, na mocy którego funkcjonowały zawieszone programy, pozwoliło setkom tysięcy przyjezdnym wjechać do USA i pozostać w kraju pod nadzorem ministerstwa bezpieczeństwa krajowego, w trakcie oczekiwania na uregulowanie statusu pobytu. To warunkowe pozwolenie na pobyt było określone względami humanitarnymi i wielokrotnie stosowane zarówno za kadencji Demokratów, jak i Republikanów.

W dokumencie z 14 lutego przeanalizowanym przez CBS, urzędnik federalnej agencji ds. obywatelstwa i imigracji (Citizenship and Immigration Services - USCIS) Andrew Davidson nakazał, aby wszelkie wnioski złożone przez migrantów, którzy już przybyli do USA w ramach trzech programów realizowanych przez administrację Bidena, zostały zawieszone.

Tysiące migrantów mogło wjechać do USA

Jeden z tych programów, Uniting for Ukraine, pozwolił na wjazd do USA około 240 tys. Ukraińców uciekającym przed rosyjską agresją. Kolejny zawieszony program umożliwił to 530 tys. osobom z innych państw, m.in. z Kuby, Haiti i Kolumbii. Trzeci z programów dotyczył przybyszów z niektórych krajów Ameryki Płd., posiadających bliskich legitymujących się amerykańskim paszportem, i zezwalał takim osobom na wjazd do USA. Wszyscy beneficjenci tych programów mieli przydzielonych tzw. sponsorów, czyli obywateli USA wspierających ich finansowo.

"Ta (decyzja - PAP) zawiesza tym osobom możliwość dalszego uregulowania swojego pobytu" - przekazała w rozmowie z CBS prawniczka Lynden Melded, która pracowała w służbach migracyjnych USCIS za administracji George'a W. Busha (2001-09). W międzyczasie - jak zaznaczyła - ci ludzie mogą zostać wydaleni z kraju, jeśli rząd odmówi im przyznanego wcześniej tymczasowego statusu.

W dokumencie z 14 lutego Davidson argumentował, że wielu migrantów objętych tymi programami zostało sprawdzonych w niewłaściwy sposób, a złożone w ich sprawie wnioski zawierały liczne nieprawidłowości. Dlatego, w ocenie urzędnika, służby są zmuszone przenalizować te wnioski jeszcze raz, aby wyeliminować potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. (PAP)