Stopy procentowe w dół o 25 pb? RPP może pozytywnie zaskoczyć

Według ekspertów pracujących dla PKO BP, sierpniowy odczyt inflacji może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych. Decyzja może zostać podjęta już w przyszłym tygodniu, a prognozy może i nie są wybitnie szczodre, jednakże dają nadzieję na pewne zmiany.

W komentarzu do piątkowego odczytu GUS, eksperci stwierdzają, że RPP może obniżyć stopy procentowe o dokładnie 25 pb. Byłaby to druga w ostatnim czasie obniżka stóp o tę samą wartość. W na początku lipca rada pod zarządem Adama Glapińskiego zdecydowała się na taki ruch, zaskakując nieco rynek.

Co bardzo ciekawe, Ludwik Kotecki, jeden z członków RPP na początku sierpnia zapowiadał dalsze obniżki stóp procentowych w 2025 roku. Pozostawał on jednak w swoich prognozach wyjątkowo ostrożny. Uzależniał on decyzję RPP od tempa wzrostu średnich wynagrodzeń.

"Uważam, że jest w tym roku przed nami jeszcze co najmniej jedna obniżka. Być może dwie, ale co do jednej obniżki co najmniej o 25 pkt baz w zasadzie nie mam wątpliwości: wydaje się, że przestrzeń do niej jest bardzo wyraźna" - stwierdził Kotecki w rozmowie z "Rzeczpospolitą" na początku sierpnia.

Wychodzi więc na to, że owej obniżki możemy doczekać się już na początku września, co byłoby dla wielu Polaków naprawdę dobrą wiadomością. Zastanawiać może w tej kwestii zapowiedź jeszcze jednego obniżenia stóp. Tutaj zapewne decyzja zostanie podjęta w momencie, gdy RPP bliżej przyjrzy się wspomnianym wcześniej, średnim wynagrodzeniom.

Spadek inflacji bazowej w 2025 roku szansą na niższe stopy procentowe?

Szybki rachunek Głównego Urzędu Statystycznego podaje, że w sierpniu 2025 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 2,8 procent, a w porównaniu do lipca obniżyły się o 0,1 procent. Według przytaczanych ekspertów z PKO BP, taki odczyt zaskoczył nieco RPP; według tych informacji, niektórzy spodziewali się prognozy na poziomie 2,9 procent rok do roku.

Wobec lepszych niż zakładano, danych rada faktycznie może się zdecydować na obniżkę i to pomimo braku weta w sprawie cen energii. Scenariusz eksperci bierze pod uwagę możliwość, że dalsze ceny energii w Polsce nie wzrosną ze względu na roczną dynamikę spadku cen nośników z 2,4 procent do 2,3 procent.

Ciekawy szacunek pojawia się w kontekście inflacji bazowej po wyłączeniu żywności i energii. Tutaj eksperci twierdzą, że realny spadek inflacji sięgnął nawet 3% rok do roku, co byłoby wartością największą od 2019 roku. Wobec tego osoby z kredytami mogą ze względnym spokojem patrzeć w przyszłość i liczyć, że kolejne odczyty inflacyjne będą dla nich równie łaskawe.