LOT uruchamia trzy nowe całoroczne połączenia

Polskie Linie Lotnicze LOT, kontynuując strategię umacniania obecności na lotniskach regionalnych w Polsce, ogłaszają uruchomienie trzech nowych, bezpośrednich połączeń z Krakowa. To kolejny etap realizowanego planu rozwoju siatki regionalnej, który pozwala łączyć potencjał polskich miast z najważniejszymi kierunkami turystycznymi i biznesowymi w Europie.



Dzięki konsekwentnej ekspansji, PLL LOT wykorzystują potencjał nowej floty oraz dynamicznie rozwijających się ośrodków regionalnych, oferując mieszkańcom Małopolski dostęp do atrakcyjnych kierunków turystycznych oraz biznesowych, a zagranicznym podróżnym – umożliwiając odkrywanie południa Polski. Nowe połączenia PLL LOT z Krakowa obejmą Rzym, Barcelonę oraz Madryt.



PLL LOT informuje, że Kraków-Balice to dziś jedno z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie, co ma bezpośrednie przełożenie na potencjał całego regionu.

Jak informuje Łukasz Strutyński, Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice: "Dzięki uruchomieniu trzech, bezpośrednich połączeń, PLL LOT będą oferowały w sezonie letnim 2026 aż 11 kierunków oraz poszerzą bazę w Krakowie o dodatkowy samolot B737 MAX 8. Zwiększenie obecności PLL LOT na naszym lotnisku już w pierwszym pełnym roku oferowania oznaczać będzie ponad 250 000 dodatkowych foteli na bezpośrednich połączeniach: do Madrytu, Barcelony i Rzymu. Nowe połączenia PLL LOT zwiększają dostępność komunikacyjną Krakowa i Małopolski, komfort podróżowania, szanse biznesowe oraz intensyfikują rozwój turystyczny miasta i regionu. Dodatkowo umacniają one pozycję Kraków Airport jako regionalnego lidera i ważnego węzła komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej."

Zdaniem narodowego przewoźnika lotniczego, dynamiczny rozwój relacji gospodarczych między Polską a krajami południowej Europy otwiera nowe możliwości inwestycyjne, szczególnie dla partnerów z Hiszpanii i Włoch. Kraków jako jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków biznesowych w Europie Środkowej, przyciąga coraz większe zainteresowanie inwestorów z tych państw. Polska, dzięki stabilnemu otoczeniu gospodarczemu, wykwalifikowanej kadrze i strategicznemu położeniu w sercu Europy, staje się atrakcyjnym kierunkiem dla kapitału z południa kontynentu. Potwierdzają to dane z 2024 roku, według których w Polsce zarejestrowanych jest już 113 firm z kapitałem hiszpańskim oraz 227 przedsiębiorstw z udziałem inwestorów włoskich, co świadczy o rosnącym zaufaniu i długofalowym potencjale współpracy między krajami.

Harmonogram lotów do Rzymu

Połączenie PLL LOT na trasie Kraków-Rzym będzie realizowane z częstotliwością pięciu rejsów w tygodniu w sezonie letnim oraz czterech rejsów w tygodniu w sezonie zimowym.



W letniej siatce, loty o numerze LO2141 do Rzymu będą startowały w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele o 9:45. Rejsy powrotne o numerze LO2142 do Krakowa są zaplanowane w tych samych dniach o godzinie 12:45.



Z kolei w siatce zimowej, połączenia będą realizowane w podobnej konfiguracji z wyłączeniem rejsów we wtorki. Połączenie będzie obsługiwane samolotami typu Boeing 737 MAX 8.



Rzym pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych miast w Europie i stanowi jeden z filarów ruchu turystycznego na południu Europy. Wieczne Miasto przyciąga miliony turystów bogactwem historii, architektury i kultury, oferując niezapomniane doświadczenia zarówno miłośnikom sztuki, jak i osobom poszukującym kultowego włoskiego stylu życia. Spacer po starożytnych uliczkach to podróż od majestatycznego Koloseum i Forum Romanum po wspaniałą Bazylikę św. Piotra i Panteon. Nie można pominąć urokliwych placów – Piazza Navona czy Campo de’ Fiori – ani fontann, z których słynie Wieczne Miasto, w tym legendarnej Fontanny di Trevi. Rzym to także miasto życia codziennego, pełne trattorii i rzymskiego dolce vita, które sprawia, że każdy pobyt staje się niezapomnianym doświadczeniem.

Harmonogram lotów do Barcelony

Do stolicy Katalonii, PLL LOT zaoferują pasażerom cztery połączenia tygodniowo, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Loty o numerze LO2163 do Barcelony będą startowały w poniedziałki i środy o godzinie 7:00 oraz w piątki i soboty o 16:45. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO2164 do Krakowa zaplanowane są w poniedziałki i środy o 16:45 oraz w piątki i soboty o 20:35. Połączenie będzie obsługiwane samolotami typu Boeing 737 MAX 8.

Barcelona to miasto sztuki Gaudiego, nadmorskiego klimatu i energii nocnego życia. Od majestatycznej Sagrady Familii i kolorowego Parku Güell, po wzgórze Montjuïc z panoramicznym widokiem na miasto i morze – Barcelona oferuje niezliczone atrakcje dla turystów. Warto również udać się na słynną plażę La Barceloneta, by podziwiać magiczne zachody słońca, nad samym brzegiem Morza Śródziemnego. Miasto zachwyca także pod względem kulinarnym – tapas, świeże owoce morza i lokalne wina tworzą prawdziwą ucztę dla zmysłów. Barcelona to kierunek, który łączy kulturę, architekturę i wyjątkową, śródziemnomorską atmosferę.

Harmonogram lotów do Madrytu

Polskie Linie Lotnicze LOT, do stolicy Hiszpanii, zaoferują pasażerom aż sześć połączeń tygodniowo przez cały rok. Rejsy LO2161 startować będą z Krakowa w poniedziałki i środy o 15:10, we wtorki, czwartki i niedziele o 16:10 oraz w piątki o 7:25. Samoloty narodowego przewoźnika w drogę powrotną będą wyruszać rejsem LO2162 w poniedziałki i środy o godz. 19:35, we wtorki, czwartki i niedziele o 20:35 oraz w piątki o 11:50. Trasa będzie obsługiwana wygodnymi i niskoemisyjnymi samolotami typu Boeing 737 MAX 8.

Stolica Hiszpanii zachwyca połączeniem królewskiej dostojności i nowoczesnej metropolii. Miasto przyciąga miłośników sztuki z całego świata kultowymi muzeami – w tym Prado i Reina Sofía. Malownicze place, takie jak Plaza Mayor oraz dzielnice pełne kawiarni, tapas barów i sklepów tworzą niezapomnianą atmosferę miejskiego stylu życia. Madryt oferuje także doskonałą bazę do odkrywania hiszpańskiej kultury i tradycji – od flamenco po lokalne festiwale, a szeroka oferta gastronomiczna i kulturalna sprawia, że stolica Hiszpanii pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków turystycznych w Europie.

Gdzie kupić bilety

Bilety na połączenia z Krakowa do Rzymu, Barcelony oraz Madrytu dostępne są we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.

