Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Play wprowadził usługę Czat RCS (Rich Communication Services), określaną jako następca SMS, w oparciu o własną platformę, podała spółka.

"Korzystanie z Czatu RCS nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji - do ich wysyłania i odbierania służy domyślna aplikacja obsługująca wiadomości. Co więcej, użytkownik zachowuje także swój unikalny identyfikator, czyli numer telefonu - nie są potrzebne żadne nicki czy loginy. Wiele osób przyzwyczajonych do otrzymywania raportów dostarczenia wysłanych przez siebie wiadomości na pewno ucieszy fakt, że w przypadku Czatu RCS można otrzymać potwierdzenie nie tylko dostarczenia, ale i odczytania wysłanego komunikatu. Aplikacja informuje także o tym, że odbiorca jest w trakcie pisania odpowiedzi. Nowy format umożliwia także tworzenie czatów grupowych czy opcję dodawania dowolnych multimediów takich jak zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, filmy, nagrania głosowe czy pliki do maksymalnie 100 MB" - czytamy w komunikacie.

Czat RCS skierowany jest do klientów Play korzystających z urządzeń wspierających tę technologię. Obecnie usługa dostępna jest dla wybranych modeli telefonów z systemem Android od wersji 10.0 - Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ oraz Samsung Galaxy S10e. Usługa działa także na telefonach kupionych poza Play, a w najbliższej przyszłości będzie także udostępniana na coraz większą liczbę urządzeń, podkreślono.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

