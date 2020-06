Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - PGE Toruń i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja - spółki należące do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - otrzymały łącznie ponad 11 mln zł dofinansowania na modernizację sieci i węzłów w Toruniu oraz przyłączanie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, podała PGE Energia Ciepła.

"W połowie ubiegłego roku PGE Toruń i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, spółki należące do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zgłosiły do konkursu przeprowadzonego przez NFOŚiGW projekty wpływające na zwiększenie efektywności energetycznej, niezawodności dostaw ciepła oraz rozwoju rynku ciepła, poprzez przyłączanie kolejnych odbiorców do sieci ciepłowniczej. Oba projekty - toruński i wrocławski - uzyskały pozytywną ocenę NFOŚiGW skutkującą przyznaniem dofinansowania w wysokości ok. 9 mln zł dla projektu w Toruniu i ponad 2 mln zł dla przedsięwzięcia we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie.

W ramach toruńskiego projektu pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu - etap II" planowana jest wymiana ponad 9 km sieci kanałowych na nowoczesne sieci preizolowane, likwidacja 11 grupowych węzłów cieplnych oraz wybudowanie 45 nowych, efektywnych węzłów indywidualnych w budynkach odbiorców. Modernizacja prowadzona będzie niemal we wszystkich rejonach Torunia.

Natomiast zgłoszony przez Kogenerację projekt "Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie" polega na rozbudowie w Gminie Siechnice sieci ciepłowniczych o blisko 3 km, wymianę istniejących kotłowni i likwidację węzła grupowego na rzecz efektywnych indywidualnych węzłów cieplnych. Do sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną zarówno obiekty nowo powstające, jaki i te korzystające dotychczas z innego, mniej efektywnego źródła ciepła.

"Cieszy mnie dodatkowe wsparcie finansowe dla projektów sieciowych w Toruniu i we Wrocławiu. To potwierdza, że obraliśmy dobry kierunek - inwestycji w rozwój, ekologię i efektywność energetyczną. Dzięki temu PGE Energia Ciepła będzie mogła rozszerzać zasięg swoich sieci ciepłowniczych, co umożliwi większej liczbie mieszkańców dostęp do bezpiecznego i komfortowego ciepła sieciowego, które równocześnie jest najlepszym sposobem ograniczania niskiej emisji (smogu) w mieście" - skomentował p.o. prezesa PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak, cytowany w komunikacie.

Modernizacje sieci ciepłowniczych, wymiana węzłów grupowych na indywidualne na rynku toruńskim i w Gminie Siechnice dadzą również efekt środowiskowy, gdyż przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla (o 1 188 ton rocznie w Toruniu i 147 ton rocznie w Gminie Siechnice). Realizacja inwestycji zmniejszy również zużycie tzw. energii pierwotnej (m.in. poprzez organicznie strat ciepła podczas przesyłania sieciami), co z kolei zwiększy efektywność energetyczną, podkreślono w materiale.

Projekty rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2022 rok. Planowane całkowite koszty projektu w Toruniu wynoszą blisko 24 mln zł, natomiast w przypadku Kogeneracji jest to prawie 6 mln zł, podano także.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)