Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - The Farm 51 Group podpisał ostateczną wieloletnią umowę z My.Games, której formalnym przedstawicielem jest spółka My.com B.V. w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3 (WW3), podała spółka.

"Warunki finansowe kontraktu jak również doświadczenie i zasięg partnera pozwolą na znaczny rozwój marki World War 3 w kontekście premiery finalnych wersji gry oraz serwisu po premierze" - czytamy w komunikacie.

Zawarta umowa dokładnie precyzuje wspólne zaangażowanie stron w rozwój WW3, w tym zaangażowanie finansowe, datę premiery, sposób dystrybucji, marketingu i udział stron w zysku z dystrybucji, podano także.

"Zawarta umowa zapewnia spółce płynność finansową pozwalającą na zakończenie projektu i wprowadzenie gry do komercyjnej dystrybucji jak również zapewnia gwarantowane zyski z dystrybucji. My.Games zapewnia równocześnie dostęp do platformy dystrybucyjnej, co pozwoli na szeroki dostęp graczy w różnych lokalizacjach i na różnych rynkach" - czytamy także.

Wcześniej tj. w kwietniu br. The Farm 51 Group poinformował, że nawiązał współpracę z globalnym partnerem My.Games w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3 (WW3).

My.com B.V. to spółka zależna od Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie. Jak podała spółka, Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie jest największym rosyjskim serwisem darmowej poczty elektronicznej i jednocześnie spółką publiczną notowaną na London Stock Exchange, w którą zaangażowanych kapitałowo są takie podmioty, jak Alibaba, Tencent, MFT czy Prosus. My.com działa pod takimi markami, jak My.Games, MyMail, MyChat, Maps.Me, myTarget czy myWidget.

The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)