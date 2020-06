Zysk operacyjny wyniósł 145 mln zł wobec 101,3 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 180 mln zł wobec 135,5 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 875 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 831,8 mln zł rok wcześniej.



"Realizacja poziomu sprzedaży w kwietniu i maju oraz szacunki na czerwiec wskazują, iż popyt na rynku utrzymuje się na lepszym, niż wstępnie zakładano poziomie. Dzięki temu segmenty grupy kapitałowej przekroczyły założenia dotyczące osiągniętych przychodów ze sprzedaży w II kwartale, określone w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020" - czytamy dalej.



Zarząd szacuje, że Segment Wyrobów Wyciskanych w II kwartale osiągnie ok. 3% wzrost ilości sprzedaży, co przy 9-proc. spadku cen aluminium w ujęciu złotówkowym przełoży się na ok. 5-proc. spadek przychodów ze sprzedaży. Szacowane przychody Segmentu Systemów Aluminiowych w II kwartale 2020 utrzymają się na poziomie zbliżonym do poziomu z roku poprzedniego. W Segmencie Opakowań Giętkich szacowane jest natomiast zwiększenie przychodów o ok. 30% r/r, w tym w związku z uruchomieniem w IV kwartale 2019 roku II linii do produkcji folii BOPP i pełnym wykorzystaniem jej mocy w omawianym okresie.



"Wyniki operacyjne pozwolą wygenerować wysokie przepływy pieniężne co pozwoli zredukować dług netto na koniec II kwartału 2020 do ok. 450 mln zł" - podano także.



Grupa Kęty wskazała też, że nie odnotowała istotnego, negatywnego wpływu pandemii wirusa SARS-Cov-2 na wyniki finansowe.



"Biorąc pod uwagę szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 oraz utrzymującą się niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji związanej z pandemią, która może wywierać presję na wyniki w kolejnych miesiącach roku, zarząd podtrzymuje na chwilę obecną prognozę wyników roku 2020 opublikowaną 5 lutego br." - podsumowano.



Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.



(ISBnews)