Gra od ponad tygodnia ponownie znajduje się w czołówce najbardziej popularnych tytułów w serwisie Steam. Na tzw. wishliście znajduje się obecnie 884 tys. graczy. Do 9 lipca chętni mogą nabyć Green Hell z 20% upustem w ramach letniej promocji "Summer Sale". Od premiery trybu kooperacyjnego liczba graczy, którzy kupili "Green Hell" powiększyła się o ponad 600 000 użytkowników, czytamy w komunikacie.



"Osiągnęliśmy pułap miliona sprzedanych kopii gry. To dla nas olbrzymie osiągnięcie. Co więcej, większość sprzedanych w minionych tygodniach kopii było w pełnej cenie, ponieważ już przed wejściem tryby story mode dla co-op, osiągnęliśmy pułap ponad 920 000. Teraz znowu rośnie zainteresowanie grą ze względu na letnią promocję" - powiedział prezes Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.



W najbliższym czasie spółka planuje dalsze prace nad grą, które obejmą wprowadzenie dwóch małych aktualizacji (New Stands oraz achievements) oraz jedną dużą (PVE mode).



"Tytuł od debiutu w Steam early access jest stale rozwijany o nowe treści, które niezmiennie cieszą się dużą aprobatą grającej społeczności. Z blisko 17 000 recenzji, 86% jest bardzo pozytywnych. Spółka planuje wydać grę na konsole Sony i Microsoft oraz Nintendo Switch a także na gogle VR, które rosną na znaczeniu dzięki głośnej premierze najnowszej produkcji od Valve" - czytamy także.



Pełna wersja "Green Hell" - symulatora przetrwania w dżungli amazońskiej - trafiła do sprzedaży 5 września 2019 r. Premiera trybu kooperacji (co-op mode; darmowa aktualizacja) gry miała miejsce 7 kwietnia 2020 r.



Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.



(ISBnews)