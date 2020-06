"W ramach kolejnego etapu Żoliborza Artystycznego powstanie 50 mieszkań oraz 5 lokali usługowych. W budynku znajdą się mieszkania o powierzchni od 43 do 119 m2. Na ostatnich piętrach przewidziano 7 dwupoziomowych penthousów z maksymalną powierzchnią przekraczającą 200 m2. Z uwagi na prestiżowy charakter inwestycji, komfort użytkowania i atrakcyjny widok na okolicę, w mieszkaniach zaprojektowano wysokie, drewniane okna, gwarantujące trwałość i ponadczasową elegancję. Wszystkie lokale posiadać będą duże balkony, tarasy lub loggie, na których pojawią się efektowne szklane balustrady oraz odporna na warunki atmosferyczne deska kompozytowa, która będzie estetycznym uzupełnieniem naturalnej stolarki okiennej. Kolejnym elementem podkreślającym wyjątkowość projektu będzie ponadstandardowa wysokość mieszkań, sięgająca nawet 320 centymetrów" - czytamy w komunikacie.



Nowy budynek powstaje pomiędzy ul. Zygmunta Hübnera, a projektowanym, ogólnodostępnym placem Andrzeja Wajdy.



"Do sprzedaży trafia właśnie kolejny etap Żoliborza Artystycznego, flagowej i wielokrotnie nagradzanej inwestycji Dom Development. To wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy - to tu sztuka miejska spotyka się z elegancką formą oraz funkcjonalnymi rozwiązaniami dla mieszkańców. Wprowadzony obecnie do oferty budynek wyróżniać się będzie podwyższonym standardem, bowiem zarówno w mieszkaniach jak i częściach wspólnych użyte zostaną wysokiej jakości materiały wykończeniowe, takie jak drewno i kamień. Wyjątkowym elementem tego etapu będzie plac Andrzeja Wajdy, czyli duża, otwarta przestrzeń miejska z fontanną, małą architekturą oraz elementami artystycznymi" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Dom Development Jerzy Bieniewski, cytowany w komunikacie.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



(ISBnews)