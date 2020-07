Z raportu wynika, że główną motywacją dla zakupów online był brak kolejek (ten czynnik wskazało 64 proc. badanych), możliwość dostawy do domu (62 proc.), korzystna cena (40 proc.) oraz możliwość robienia zakupów bez wychodzenia z domu (36 proc.).

Badanie pokazało jednak, że e-commerce nie jest pozbawiony wad. 59 proc. pytanych przez Ipsos miało powody do niezadowolenia przy zakupach przez internet. Jako najczęstszy problem (57 proc.) wskazywano zbyt długi czas oczekiwania na dostawę, wzrost ceny (48 proc.), brak produktów w magazynie (37 proc.) oraz obawę o zarażenie koronawirusem od kuriera (24 proc.).

Jeśli chodzi o kupowane produkty i usługi, to respondenci Ipsos najczęściej wykorzystywali internet do płacenia rachunków (47 proc.), kupna ubrań, butów i akcesoriów (46 proc.), kupna towarów związanych z domem i ogrodem (37 proc.), kupna kosmetyków (35 proc.), kupna farmaceutyków i leków (28 proc.), kupna elektroniki (24 proc.) oraz kupna żywności (23 proc.). Jak wynika z badania, 10 proc. kupujących żywność online zrobiło to w czasie pandemii po raz pierwszy.

Z kolei, jeśli chodzi o usługi, to najczęściej płacono za subskrypcję serwisów streamingowych (15 proc.), rozmowy lub wideoczaty (14 proc.) oraz serwisy muzyczne (10 proc.).

12 proc. badanych deklarowało, że dokonywało zakupów dla rodziny i sąsiadów.

Raport wskazuje, że widoczne były pewne różnice między pokoleniami – młodsi konsumenci częściej kupowali usługi online i byli bardziej otwarci na sprzedaż produktów lub usług w sieci, podczas gdy seniorzy w wieku 65+ najbardziej docenili dostęp do sklepów czy artykułów poza domem oraz dostawę prosto pod drzwi.

Według autorów badania kryzys rozbudził także w Polakach ducha altruizmu i chęci wzajemnej pomocy. Co dziesiąty ankietowany w trakcie pandemii zaczął angażować się w wolontariat lub przekazywać darowizny. 90 proc. respondentów woli przekazywać je online.

Raport wskazuje, że Polacy dostrzegli także znaczenie małych i średnich firm we wspieraniu lokalnej gospodarki. Prawie dwie trzecie respondentów (62 proc.) badania robiło zakupy w małych lub lokalnych sklepach, a 28 proc. kupowało online u małych i średnich marek. Dla jednej trzeciej ankietowanych powodem do takiej decyzji była możliwość wsparcia zarówno miejscowej, jak i krajowej gospodarki. Nawet po kryzysie 79 proc. Polaków deklaruje, że będzie jeszcze chętniej kupowało lokalne produkty.

Badanie, które przeprowadzono w maju wśród 2 tys. osób, dotyczyło zmian zachowań konsumenckich podczas ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce wiosną tego roku.

Międzynarodowa grupa badawcza Ipsos przeprowadziła na zlecenie PayPal badanie rynku dotyczące ewolucji płatności online. Badanie zostało zrealizowane w dniach 8–29 maja 2020 r. na grupie 26 000 osób, w 13 krajach na całym świecie – w tym w Polsce. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

mww/ amac/