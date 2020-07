"Airport Renovator to gra z gatunku symulatorów, w której gracz będzie miał możliwość wcielenia się w renowatora portów lotniczych. Zadaniem gracza będzie zaplanowanie i odrestaurowanie starego lotniska oraz stworzenie infrastruktury zgodnie z planem budowy. Począwszy od wieży kontroli lotów poprzez poprawne działanie pasów startowych, terminali oraz hangarów. Nie należy zapominać o mniejszej infrastrukturze, takiej jak sprzęt pomocniczy (ruchome schody) i pojazdy (melexy, autobusy dowożące pasażerów do samolotu)" - czytamy w komunikacie.



Prezentacja trailera na platformie Steam ma na celu wstępne zbadanie popytu. Po analizie wyników podjęta zostanie decyzja o produkcji gry, podano także.



Studio deweloperskie planuje wydać serię 15 symulatorów, przypomniano.



"Do tej pory można było usłyszeć o zwiastunach gry 'Exterminator Simulator', gdzie gracze wcielą się w rolę dezynsektora. Będą mogli przeżyć zarówno niebezpieczne, jak i zabawne przygody tępienia insektów, gryzoni i niebezpiecznych zwierząt. Drugą realizacją jest 'Hotel Renovator' który znalazł się na Global Top Wishlist. Tym razem fani projektowania zajmą się hotelami, które należy wyremontować, urządzić, a następnie przyjąć gości. Dla miłośników szybkiej jazdy samochodami jest trzecia zapowiedź 'Car Thief Simulator', gdzie będzie można zostać złodziejem aut. Podczas rozgrywki głównym zadaniem będzie kradzież samochodów z ulic miasta i jego przedmieść, parkingów oraz garaży" - czytamy dalej w komunikacie.



The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Zgodnie ze strategią na lata 2019-2021, zamierza wydawać 5 gier rocznie. Uzupełnienie działalności The Dust stanowi oferta szerokiej gamy narzędzi w obszarze advergamingu, tworzenie projektów z wykorzystaniem technologii AR i VR oraz produkcji gier mobilnych na zlecenie. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.



(ISBnews)