"Informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów. Z naszych doświadczeń wynika, że zbieranie danych, ich analiza i wyciąganie wniosków może przynieść znaczące obniżenie kosztów" - powiedział prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.



Działalność KGHM Centrum Analityki będzie się opierać na gromadzonych w firmie danych, projektach badawczo-rozwojowych i zespołach interdyscyplinarnych. Specjaliści będą m.in. budować modele analityczne, prowadzić badania statystyczne i wdrażać rozwiązania przewidywania zdarzeń. Wszystko to pomoże w automatyzacji procesów produkcyjnych oraz podejmowaniu decyzji biznesowych. Powstaną również projekty związane z zastosowaniem w KGHM uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, wyjaśniono w materiale.



Uruchomienie KGHM Centrum Analityki przebiegnie w kilku etapach. W pierwszej fazie planowane są prace na rzecz KGHM w obszarze big data oraz projekty badawcze i rozwojowe. Spółka zatrudni od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, w zależności od stopnia zaawansowania projektów. Firma zamierza poszukiwać i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania z dostępnych w kraju programów rozwojowych oraz funduszy i dotacji unijnych. KGHM zakłada m.in. współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim, a w przyszłości planuje objęcie patronatem specjalizacji na tej uczelni np. na kierunku informatycznym, dodano.



"KGHM nie goni trendów, ale je wyznacza. Wierzę, że dzięki realizacji rządowej strategii - będziemy liderami w Europie pod względem innowacji i nowych technologii" - podkreślił szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów.



"KGHM kojarzy się głównie z przemysłem ciężkim, ale w nowych technologiach widzimy szansę na poprawę produktywności i efektywności. Firma jest liderem zmian, w oparciu o najcenniejszy potencjał jakim są ludzie budujemy nową spółkę technologiczną. Potrzebujemy atmosfery startupu, zwinnej organizacji z potencjałem do kreowania zespołów projektowych, wspierających specjalistów w KGHM i w innych podmiotach" - dodał dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Systemów IT w KGHM Dariusz Grzegorek.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)