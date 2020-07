"Linia eko wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju grupy i jeden z jej kluczowych obszarów - odpowiedzialny produkt. W ramach kolekcji powstały m.in. buty ze skóry z ekologicznych garbarni (certyfikat Leather Working Group - LWG), akcesoria damskie, męskie i dziecięce, w których główny surowiec pochodzi z recyklingu butelek PET lub w pełni naturalnych surowców, a także produkty powstałe z najwyższą dbałością o środowisko naturalne (m.in. Water based PU)" - czytamy w komunikacie.



Buty i akcesoria z kolekcji "Go for Nature" mają 2 główne wyróżniki. Po pierwsze proces produkcji charakteryzuje się optymalizacją zużycia wody i energii przy zastosowaniu najnowszych technologii, dzięki czemu uzyskujemy produkty przyjazny środowisku. Po drugie produkty z tej linii powstały z ekologicznych surowców i będą wyróżnione trzema rodzajami etykiet: Leather Working Group, Water based PU oraz Recycled plastic bottles, podano także.



"Troska o środowisko naturalne jest integralną częścią naszej działalności. Ogłoszona przez nas niedawno strategia zrównoważonego rozwoju jest syntezą naszego podejścia do kwestii środowiskowych, a także odpowiedzią na potrzeby klientów i rynku, na którym działamy. Tworząc kolekcję 'Go for Nature', dbamy o nasze wspólne dobro, jakim jest ekosystem. Coraz większa liczba klientów, a w szczególności osoby kupujące produkty dziecięce, zwraca uwagę na pochodzenie surowców oraz sposób ich produkcji. Już dziś w ramach kolekcji Lasocki Kids oraz Lasocki Young wszystkie buty wykonane są ze skór pochodzących z garbarni z certyfikatem LWG. Dodatkowo około 43% akcesoriów dziecięcych stworzonych jest z przetworzonych plastikowych butelek PET. To dopiero początek drogi, z każdym rokiem realizacji naszej strategii chcemy powiększać liczbę produktów ekologicznych dostępnych pod szyldem CCC" - powiedział dyrektor zarządzania kategorią produktową i zatowarowaniem w CCC Michał Zgiep, cytowany w komunikacie.



LWG ma na celu promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych, takich jak niestosowanie przez producentów w obróbce skóry potencjalnie krytycznych substancji, a także zmniejszenie zużycia wody i energii. Aktualnie udział skór pochodzących z garbarni z certyfikatem LWG w procesach produkcyjnych całej Grupy CCC wynosi 15%. W ramach działań zgodnych ze strategią zrównoważonego rozwoju CCC udział ten ma zwiększać się stopniowo osiągając poziom 21% do 2022 roku, podano dalej.



Spółka zaznacza, że produkty (obuwie i akcesoria) oznaczone etykietą Water Based PU wskazują na użycie do ich produkcji materiałów z recyklingu, stworzonych zgodnie z zasadami ochrony środowiska, biodegradowalnych. Nie zawierają one żadnych szkodliwych substancji, zwierzęcych surowców ani związków chemicznych. Są wytwarzane z żywicy na bazie wody i nie zawierają rozpuszczalników.



"Ponadto do wytwarzania ekoskóry czy materiałów syntetycznych z certyfikatem Water Based PU potrzebna jest niewielka ilość wody i energii. Podczas wytwarzania surowca do powietrza emitowana jest jedynie para wodna. Produkcja staje się praktycznie bez emisyjna, nie zanieczyszcza tym samym powietrza ani gleby" - czytamy również.



W przypadku akcesoriów takich, jak czapki, szaliki i torby oznaczonych etykietą Recycled plastic bottles głównym surowcem używanym do ich wytwarzania jest poliester z recyklingu. Recyklingowany PET (rPET) to przyjazne dla środowiska, wysokiej jakości, mocne włókno poliestrowe wykonane w pełni z przetworzonych plastikowych butelek PET.



"W ramach obszaru odpowiedzialnego produktu w strategii zrównoważonego rozwoju GO.22 CCC wdraża także inne rozwiązania takie jak zapewnienie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Wdrożony i podpisany przez wszystkich dostawców surowców Kodeks Postępowania Dostawców oraz przeprowadzane regularnie audyty ich działalności gwarantują dostarczanie na rynek produktów bezpiecznych i dobrej jakości, które są jednocześnie wytwarzane i sprzedawane w sposób odpowiedzialny. CCC dąży także do zamknięcia obiegu produktów poprzez zbiórkę i odpowiednie zagospodarowanie używanego obuwia. Podczas pilotażu projektu w Szwajcarii w 2019 roku zebrano 530 ton obuwia. W tym roku zaplanowana została zbiórka w 11 sklepach w Polsce" - czytamy także.



Grupa CCC dba podejmuje również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Obecnie 90% odpadów wytwarzanych w ramach działalności poddawanych jest recyklingowi lub innym procesom odzysku. Dodatkowo CCC w sklepach stacjonarnych (wszystkie kraje) i sprzedaży online zrezygnowało z toreb foliowych i wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu. Z kolei należące do grupy eobuwie.pl korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych, podsumowano w materiale.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



