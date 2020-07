"Deweloper uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę VI etapu osiedla Panoramika w Szczecinie. Będzie to ostatnia szansa dla klientów, by zamieszkać w tej inwestycji z widokiem na centrum miasta. Generalny wykonawca - firma Mostostal Warszawa - od razu po uzyskaniu pozwolenia przystąpił do prac budowlanych. Sprzedaż mieszkań w Panoramice VI ruszy natomiast w poniedziałek 20 lipca. W ostatnim etapie osiedla dostępnych będzie 76 lokali w cenach od 193 tys. zł" - czytamy w komunikacie.



Docelowo szczecińskie osiedle będzie obejmować łącznie 621 lokali w sześciu etapach. Cztery z nich zostały już ukończone, podano również.



W VI etapie szczecińskiego osiedla powstanie 76 mieszkań. Metraże zaczynają się od 25 m2, a ceny od 193 tys. zł za kawalerkę. Najwięcej, bo 38, powstanie w tej inwestycji mieszkań 2-pokojowych o metrażach do 44 m2. Klienci będą mogli też wybierać wśród 19 lokali 3-pokojowych, 10 kawalerek i 9 mieszkań 4-pokojowych o powierzchniach do 77 m2.



Ronson Development to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)