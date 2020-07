"Wprowadziliśmy do sprzedaży mieszkania w inwestycjach Mój Ursus i Osiedle Życzliwa Praga. Inwestycja została skrojona na potrzeby rynku - zaprojektowano duże ogródki i tarasy, które po pandemii stały się ważnym elementem dla klientów. Mamy ofertę dokładnie odpowiadającą na obecnie zgłaszane potrzeby Polaków, z zaawansowanymi rozwiązaniami ekologicznymi i technologicznymi, w tym także Smart House, fotowoltaiką czy światłowodami. Zauważamy coraz sprawniejsze procedury administracyjne - co pozwala nam zakładać uruchamianie kolejnych inwestycji, nadal jednak oczekujemy poprawy w tym obszarze. Mamy także nadzieję, że wprowadzone zostaną nowe państwowe programy - zwłaszcza te wspierające zakup mieszkań przez osoby młode" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.



W etapie dostępnych jest 107 lokali w cenach od 7 700 zł, w różnorodnych metrażach od 25,99 m2 z dużymi balkonami, tarasami i ogródkami. Osiedle Życzliwa Praga powstaje na bliskim Tarchominie, u zbiegu trasy mostu Północnego oraz ulicy Modlińskiej. Inwestycja docelowo składać się będzie z około 1000 mieszkań. Wszystkie lokale w standardzie, bez dodatkowych kosztów, zostaną wyposażone w system Smart House, podano także.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)