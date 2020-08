"Możliwa jest sprzedaż części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy, dostrzegając znaczny potencjał Mo-Bruk do kontynuacji wzrostu, zachowają pakiet większościowy. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW zależy nam na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych" - powiedział prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.



Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, należących do rodziny Mokrzyckich, stanowiących łącznie 34,38% kapitału Mo-Bruku, ukierunkowane jest na uporządkowanie struktury akcjonariatu. Posiadane przez rodzinę Mokrzyckich akcje serii A, B i C zostały wcześniej wniesione do dedykowanej spółki (SPV), podano także.



Mo-Bruk podpisał umowy mandatowe z Biurem Maklerskim mBanku oraz Ipopema Securities w związku z potencjalną transakcją. Harmonogram oraz szczegółowe parametry ewentualnej transakcji zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu emisyjnego, poinformowała również spółka.



Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)