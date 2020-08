Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź planuje, że w 2021 roku nie będzie już zasilał finansowo projektu Sierra Gorda w Chile, poinformował wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Paweł Gruza.

"Już 2020 rok to miał być pierwszy rok bez zasilenia finansowego Sierra Gorda z kraju. Niestety, to się nie udało. Ale mamy nadzieję, że prace nad budżetem przyszłorocznym dadzą taki rezultat, że nie będziemy finansować z kraju projektu w Chile, a być może ten wektor finansowy będzie skierowany w drugą stronę" - powiedział Gruza w trakcie wideokonferencji.

Prezes Marcin Chludziński dodał, że transfery do Sierra Gorda w latach 2019 i 2020 były minimalne w porównaniu do poprzednich lat. W II kwartale 2020 r. wsparcie wyniosło 52 mln USD.

"Dla nas znacznie korzystniejsze jest, jeśli Sierra Gorda będzie finansować się zewnętrznie, do czego ma coraz większą zdolność" - podkreślił prezes.

W ocenie spółki, jest szansa na utrzymanie dobrych wyników finansowych Sierra Gorda w kolejnych okresach.

"Na wyniki Sierra Gorda patrzymy z optymizmem, licząc na możliwość utrzymania dobrych pozycji kosztowych w kolejnych okresach" - podsumował Gruza.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)