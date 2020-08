Zysk operacyjny wyniósł 104,19 mln zł wobec 38,16 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 458,02 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 238,65 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2020 r. spółka miała 117,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 115,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 772,16 mln zł w porównaniu z 766,84 mln zł rok wcześniej.



"W I połowie 2020 roku grupa rozpoznała przychody ze sprzedaży na poziomie 772 161 tys. zł, zbliżonym do wyniku I półrocza 2019 roku. Dzięki istotnemu wzrostowi średniej wartości transakcji, grupa utrzymała poziom przychodów ze sprzedaży mimo rozpoznania w wynikach o 25% mniejszego wolumenu przekazanych lokali (1 241 lokali wobec 1 655 rok wcześniej)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



Wzrost cen lokali rozpoznanych w przychodach miał pozytywny wpływ także na poziom zysku brutto ze sprzedaży. Wyższa dynamika zysku brutto w porównaniu do przychodów ze sprzedaży oznacza wzrost marży brutto ze sprzedaży z poziomu 29,3% do 31,0%. Jest to bardzo dobry wynik, osiągnięty przede wszystkim dzięki wzrostowi cen sprzedaży, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 90,7 mln zł wobec 195,71 mln zł zysku rok wcześniej.



"Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w realizacji znajdują się projekty z łączną liczbą 4 507 lokali (tj. mieszkań i lokali usługowych), w tym 2 635 w Warszawie, 1 308 w Trójmieście oraz 564 we Wrocławiu. W planie grupa posiada zdefiniowane nowe projekty deweloperskie o łącznej liczbie 7 633 lokali" - czytamy w sprawozdaniu.



"Analizowana jest możliwość dalszej ekspansji grupy w pozostałych głównych miastach Polski" - czytamy dalej.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



(ISBnews)