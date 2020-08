"Podmiot nabywający akcje, tj. wzywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania łącznie - bezpośrednio oraz w sposób pośredni za pośrednictwem podmiotu od siebie zależnego - do 43 289 821 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada [...] do 66% ogólnej liczby akcji spółki" - czytamy w komunikacie.



Harmonogram wezwania jest następujący:



- data ogłoszenia wezwania: 25 sierpnia 2020 r.



- data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 14 września 2020 r.



- data zakończenia przyjmowania zapisów: 28 września 2020 r.



- planowany dzień transakcji nabycia akcji: 1 października 2020 r.



- przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 2 października 2020 r.



Podmiotem pośredniczącym jest mBank S.A. - Biuro Maklerskie mBanku.



Work Service oraz Gi Group podały dziś, że zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service. Zapowiedziano, że Gi Group zgodnie z aktualnymi przepisami wezwie do zapisu na co najmniej 66% wszystkich wyemitowanych akcji.



Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.



Gi Group jest jedną z największych firm HR na świecie według Staffing Industry Analysts oraz członkiem World Employment Confederation Europe. Prowadzi działalność w zakresie czasowego i stałego zatrudnienia, wyszukiwania i selekcji, doradztwa i szkoleń HR, a także w zakresie usług komplementarnych. Dzięki bezpośredniej obecności i partnerstwom strategicznym działa w 50 krajach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce.



(ISBnews)