"Mocna pozycja rynkowa naszej spółki olejowej to rezultat przede wszystkim dużego zaangażowania, współpracy oraz scalenia poszczególnych zespołów pracujących w Lotos Oil. To również kolejny przykład na to, że jako koncern potrafiliśmy dostosować się do obecnej, niełatwej sytuacji rynkowej. Jako zakład o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, dbając o bezpieczeństwo, zarówno naszych pracowników, jak i naszych klientów, nie ograniczyliśmy produkcji ani dystrybucji najwyższej jakości produktów opuszczających codziennie rafinerię w Gdańsku" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.



Lotos Oil w ostatnich miesiącach zrealizował program "Razem w przyszłość", który pozwolił sieci dystrybucyjnej utrzymać płynność finansową, urozmaicić ofertę oraz uatrakcyjnić portfolio promocyjne. Udział w programie dawał m.in. możliwość odroczenia zobowiązań, pozyskania trudno dostępnych wówczas płynów do dezynfekcji, wdrożenia działań promocyjnych w zakresie produktów dla rolnictwa czy aktywnego wsparcia sprzedaży z wykorzystaniem bonów płatniczych.



"Indywidualne podejście do potrzeb i problemów partnerów handlowych oraz zrozumienie ryzyk i trudności z jakimi obecnie boryka się rynek, zapewnia nam optymalizację działań na wielu płaszczyznach. Zespół doświadczonych opiekunów handlowych z ramienia Lotos Oil na bieżąco komunikuje się z rynkiem, monitorując możliwości sprzedażowe. Zespół marketingowy natomiast wnikliwie analizuje czynniki determinujące zakupy środków smarnych i w rezultacie szyje na miarę działania prosprzedażowe prowadzące do osiągania wielowymiarowych korzyści zarówno przez spółkę, jak i autoryzowanych dystrybutorów, aż po klienta ostatecznego" - dodała wiceprezes Lotos Oil Aleksandra Jankowska.



Lotos Oil eksportuje swoje wyroby do ponad 80 krajów świata, które również napotykają trudności w związku z bieżąca sytuacją.



"Prawidłowe zarządzanie zasobami, uważne kształtowanie polityki cenowej, przemyślana dystrybucja oraz skuteczna ocena rynków, często zupełnie odmiennych od naszego krajowego, pozwalają nam nie tylko realizować założone cele, ale również osiągać znaczące wzrosty. Przykładowo - tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku wynik netto spółki wzrósł o 57% względem tego samego okresu roku poprzedniego" - podkreślił prezes Lotos Oil Adam Sekściński.



Lotos Oil to spółka w 100% zależna od Grupy Lotos. Spółka jest liderem w swojej branży z ponad 24% udziałem w rynku.



Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)