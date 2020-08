"Nasz backlog wynosi 10,27 mld zł na ten rok i po jego wartości nie widać raczej spowolnienia na drugie półrocze, więc jesteśmy dobrej myśli" - powiedział wiceprezes Rafał Kozłowski podczas wideokonferencji.



"Nie podajemy prognoz finansowych. Ale to nie jest przypadek, że te pierwsze kwartały tak dobrze wyszły, gdyż jest to m.in. efekt ciężkiej pracy z poprzednich okresów. Odwraca nam się także sytuacja w administracji publicznej, gdzie zaczynamy podpisywać nowe umowy i przedłużać stare kontrakty i widać efekty w tych kwartałach i będzie je widać także w kolejnych kwartałach" - dodał wiceprezes.



Wiceprezes Marek Panek podkreślił, że w dłuższym terminie sytuacja może ulec zmianie ze względu na pandemię.



"Widzimy pewną ostrożność w podejmowaniu projektów ze strony klientów, na razie nie ma to wpływu na obecne wyniki, ale może mieć w przyszłości. Jeśli utrzyma się ta ostrożność, to tych projektów może w którymś momencie być nieco mniej" - dodał Panek.



Spółka pracuje również nad finalizacją umów z grupą Cyfrowego Polsatu.



"Jesteśmy w trakcie procesu podpisywania szczegółowych umów i zamówień, ale nie możemy na razie powiedzieć o szczegółach. Nic się jednak nie zmienia. Mamy do czynienia z rozległymi systemami i to zawsze trwa bardzo długo" - powiedział Kozłowski.



Panek zwrócił uwagę, że od strony Asseco współpracuje już 100-osobowy zespół z grupą Cyfrowego Polsatu, który dostarcza pierwsze rozwiązania.



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



