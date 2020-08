Spółka i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej. Spółka będzie informować o kolejnych krokach po zatwierdzeniu prospektu przez KNF oraz rozważeniu warunków rynkowych i innych czynników, podkreślono.



"Gry wideo to obecnie najbardziej popularna forma rozrywki na świecie, a gry mobilne to najszybciej rosnący segment tego rynku. Huuuge osiągnął pozycję jednego z liderów rynku gier mobilnych, pozyskując miliony graczy. Koncentrujemy się na dalszym rozwoju, poszerzając ofertę nowych gier oraz realizując działania konsolidacyjne, czego przykładem są dokonane ostatnio przejęcia Playable Platform w Holandii i Double Star w Finlandii. Rozważamy także ofertę publiczną jako jedną z możliwych strategicznych opcji rozwoju" - powiedział CEO Huuuge Anton Gauffin, cytowany w komunikacie.



Huuuge Inc. to światowy producent i wydawca gier typu free-to-play przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Na koniec grudnia 2019 r. gry Huuuge miały średnio 3,98 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU), pochodzących ze zróżnicowanych grup demograficznych na całym świecie, przy czym największe rynki działalności spółki to Ameryka Północna i Europa Zachodnia.



(ISBnews)