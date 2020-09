"Immunoterapie komórkowe jako jedne z niewielu dają szansę na bardzo skuteczne leczenie nowotworów, dlatego światowy rynek terapii komórkowych opartych o limfocyty T rozwija się bardzo dynamicznie. Terapie komórkowe CAR-T w nowotworach hematologicznych odniosły olbrzymi sukces. Branża intensywnie poszukuje rozwiązań, które znajdą zastosowanie również w leczeniu guzów litych. W tym celu konieczne jest znalezienie odpowiednich receptorów limfocytów T (TCR). Opracowywana przez nas technologia ma to umożliwić" - powiedział prezes Ardigenu Janusz Homa, cytowany w komunikacie.



Na projekt, którego koszty realizacji mają wynieść 20 mln zł, spółka otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój NCBR w wysokości 12 mln zł. Pozostałe koszty firma sfinansuje ze środków własnych.



"Siłą Ardigen jest umiejętne łączenie biologii z technologiami sztucznej inteligencji. Nasze technologie dają szansę na dokonanie prawdziwych przełomów w poszukiwaniu skutecznych terapii onkologicznych. Dzięki nowatorskiemu zastosowaniu metod AI możliwe będzie stworzenie unikalnych receptorów TCR, których nie sposób uzyskać przy użyciu tradycyjnych metod laboratoryjnych" - dodał Homa.



"Zastosowanie zaawansowanych algorytmów ograniczy liczbę eksperymentów niezbędnych do identyfikacji najbardziej skutecznego receptora TCR, co znacząco ograniczy koszty rozwoju takiej terapii. Co ważne, skróci to także czas potrzebny do wejścia nowego produktu terapeutycznego na rynek. W naszej ocenie będzie to rewolucja, którą z pewnością odczują pacjenci chorzy na nowotwory" - podkreślił kierownik projektu Piotr Stępniak.



Nowy trzyletni projekt poszerzy portfolio firmy w zakresie oferty wspomagania rozwoju nowoczesnych immunoterapii. Ardigen stworzył już platformę do identyfikacji neoantygenów, które są podstawą m.in. do projektowania szczepionek przeciwnowotworowych.



Ardigen stosuje technologie sztucznej inteligencji w rozwoju nowoczesnej medycyny spersonalizowanej. Firma koncentruje swoje działania wokół prac nad szczepionkami onkologicznymi, terapiami komórkowymi jak również odkrywaniem terapii pochodzenia bakteryjnego. Ardigen wchodzi w skład grupy kapitałowej Selvita.



Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).



(ISBnews)