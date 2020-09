"Spodziewamy się, że EBITDA powinna być nie niższa w III kw. niż w drugim. Być może nawet zaskoczymy rynek i będzie nieco wyższa" - powiedział Lisiecki dziennikarzom.



Dodał, że grupa będzie mogła to osiągnąć dzięki stabilnym kw/kw przychodom w segmentach metale (912 mln zł w II kw. br.), chemia (44 mln zł) i pozostałe (9 mln zł), a wyższym w segmencie motoryzacja (266 mln zł w II kw., co oznaczało spadek o 43,9% r/r).



Podczas konferencji prasowej Lisiecki podkreślał, że dla motoryzacji to miesiąc wrzesień będzie czasem "weryfikacji".



"W motoryzacji mówiliśmy o bardzo pozytywnym czerwcu. Lipiec i sierpień to były postoje wakacyjne, więc trudno szacować. Wrzesień zweryfikuje sytuację" - wskazał.



W II kw. 2020 r. Boryszew miał 86 mln zł skonsolidowanej EBITDA wobec 81 mln zł w I kw. i 139 mln zł rok wcześniej (gdzie na wynik ten pozytywnie wpłynęły wydarzenia jednorazowe).



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)