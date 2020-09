Creepy Jar szykuje się do zaprezentowania roadmapy dla marki "Green Hell", poinformował ISBtech preze Krzysztof Kwiatek. Zaprezentowany na Gamescom dodatek "The Spirits of Amazonia'' będzie miał możliwość interakcji z tubylcami.



"Nadchodzący dodatek ma wprowadzić szereg rzeczy, o które gracze prosili od dawna. Najważniejszą z nich jest możliwość interakcji z tubylcami. W związku z nową formą współpracy pojawi się także nowy quest system oraz system reputacji. Z pozostałych nowości, pojawią się przede wszystkim nowe lokacje, również te podwodne" - powiedział ISBtech Kwiatek.



"'The Spirits of Amazonia' będzie podzielony na co najmniej dwie części. Oczywiście, wersje konsolowe nie zakończą okresu wsparcia naszej gry. Szczegółowe plany dotyczące roadmapy na 2021 rok przybliżymy w najbliższych miesiącach" - dodał prezes.



Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)