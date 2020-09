"W I półroczu mieliśmy bardzo dobre wyniki przedsprzedaży z 11-proc. wzrostem r/r, do 816 lokali. Po najtrudniejszym kwietniu już od maja zauważyliśmy zmianę, a czerwiec był jeszcze lepszy. Również miesiące wakacyjne były dobre sprzedażowo i choć nie było to powtórzenie I kwartału br., to sprzedaż w całym I półroczu była zgodna z założoną w budżecie. Celem na 2020 r. jest przedsprzedaż na poziomie zbliżonym do 2019 r. Już widzimy, że III kwartał będzie lepszy niż II" - powiedział Kapitan w rozmowie z ISBnews.



"Przekazania kluczy planujemy na poziomie 1 700 mieszkań, z czego w aktach notarialnych ok. 1 200. Pod względem wartości będzie to więc wynik porównywalny do poprzedniego roku, a może nawet nieco lepszy. To będzie dobry rok" - podkreślił.



Prezes wskazał, że wszystkie budowy spółki prowadzone są bez problemów.



"Sytuacja jest dużo lepsza, niż oczekiwaliśmy wiosną. Mamy tak zorganizowane prace i procesy, aby dotrzymać obietnic danych klientom, a nawet przekazujemy mieszkania wcześniej" - dodał.



"Nasza strategia jest jasna. Wszystkie inwestycje uruchamiamy zgodnie z budżetem i harmonogramem, gdyż widzimy duże zainteresowanie mieszkaniami. Poziom oferty chcemy zwiększać i za chwilę zrobimy to we Wrocławiu i w Warszawie. Wprowadzamy do oferty duże etapy, po ok. 200 mieszkań. Rynek jest dobry, dlatego chcemy kontynuować nasze działania" - dodał Kapitan.



Inwestycje we Wrocławiu i Warszawie dodadzą do oferty ok. 400 mieszkań i tym samym spółka wprowadzi do sprzedaży w całym 2020 r. ok. 1 900 mieszkań.



"To, czy liczba wprowadzeń dojdzie do poziomu 2,2 tys., będzie zależało od tempa sprzedaży" - wskazał prezes.



Budimex Nieruchomości przedsprzedał netto 1 655 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 534 lokale w 2019 r.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



Tomasz Chaberko



(ISBnews)