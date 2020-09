"Już niedługo Answear.com dołączy do grona spółek publicznych. To naturalny krok związany z dynamicznym rozwojem biznesu, dużą już obecną skalą działalności i jeszcze większym apetytem na przyszłość. Złożyliśmy prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych" - powiedział prezes Wearco Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.



Spółka Wearco jest w trakcie zmiany nazwy na Answear.com S.A.



Sklep Answear.com oferuje około 80 tys. produktów z ponad 350 światowych marek. Istotną częścią oferty są marki premium (np. Diesel, Guess Jeans, CK, Tommy Hilfiger, Valentino, DKNY). Produkty z niższej półki cenowej są oparte głównie o markę własną Answear LAB.



"Jesteśmy pierwszym graczem w segmencie elektronicznej sprzedaży odzieży i obuwia na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu osiągamy przewagę na polu rozpoznawalności marki oraz niższych kosztów marketingu. Nasi klienci doceniają nasz doskonały serwis w postaci szybkiej dostawy, łatwych zwrotów oraz atrakcyjnego programu lojalnościowego. Jesteśmy również beneficjentami szybkiego wzrostu rynku e-commerce" - dodał Bajołek.



Według ekspertów, wartość handlu elektronicznego w Polsce może przekroczyć rekordowe 100 mld zł już w 2020 r., podkreślono w materiale.



"Answear.com dynamicznie rośnie zarówno pod względem liczby klientów, jak i sprzedaży. Już ubiegły rok był bardzo dobry. Przychody ze sprzedaży spółki w 2019 roku wyniosły 311,2 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 40,9% r/r, a w tym roku obserwujemy dalszy, skokowy wzrost zainteresowania zakupami w sieci w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej" - podsumował Bajołek.



Wearco S.A. to właściciel internetowej platformy sprzedażowej Answear.com z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami. Sklep oferuje około 80 tys. produktów z ponad 350 światowych marek. Wśród nich są popularne marki odzieżowe (Mango, Vero Moda), marki sportowe (Adidas, Nike, New Balance), marki jeansowe (Levi's, Lee, Wrangler), a także marki premium (Diesel, Guess Jeans, CK, Tommy Hilfiger, Valentino, DKNY). Produkty z segmentu ekonomicznego są oparte głównie o markę własną (Answear LAB).



(ISBnews)