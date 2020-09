"W dniu 10 sierpnia 2020 r. rada dyrektorów spółki otrzymała od Iliad S.A., francuskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych z siedzibą przy 16, rue de la Ville-L'Evêque, 75008, Paryż, Francja, wstępną niewiążącą ofertę w związku z potencjalną transakcją nabycia 100% pozostających w obrocie akcji w spółce w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki" - czytamy w komunikacie Play.



Rada dyrektorów Play w związku z tym zdecydowała się udostępnić Iliad oraz jej doradcom kluczową dokumentację dotyczącą spółki oraz jej grupy kapitałowej ze względu na rozpoczęcie badania due diligence w związku z potencjalną transakcją.



Spółka podkreśla, że negocjacje dotyczące potencjalnej transakcji są na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia nie są pewne.



"Bezpośrednią przyczyną podania informacji poufnej do wiadomości publicznej było ogłoszenie w dniu 21 września 2020 r. przez Iliad Purple S.A.S., spółkę zależną w całości należącą do Iliad, wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% pozostających w obrocie akcji w spółce" - czytamy dalej w komunikacie.



Z kolei Iliad podał, że zapisy w wezwaniu na akcje Play Communications potrwają od 19 października do 17 listopada, br., a rozliczenie transakcji zaplanowane zostało na 25 listopada.



Transakcja ma zostać sfinansowana długiem i gotówką, podano także w komunikacie Iliad.



"Transakcja ta sprawi, że Iliad stanie się szóstym co do wielkości operatorem telekomunikacyjnym w Europie [pod względem liczby abonentów telefonii mobilnej z wyłączeniem M2M]" - skomentował CEO Iliad Thomas Reynaud, cytowany w komunikacie.



"Nasza rada dyrektorów jednogłośnie zaaprobowała umowę, będąc mocno przekonana i jej strategicznym dopasowaniu oraz potencjale tworzenia wartości dla akcjonariuszy Play" - dodał prezes Play Jean-Marc Harion, także cytowany w komunikacie.



Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.



(ISBnews)