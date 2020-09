"Lokum Verde powstanie przy ulicach Odolanowskiej i Stoczniowej na Zakrzowie. W I etapie inwestycji zrealizowanych zostanie 107 mieszkań o metrażach od 31 do 90 m2 i układach od 1 do 5 pokoi. Ceny mieszkań w przedsprzedaży zaczynają się od 6 233 zł za m2" - czytamy w komunikacie.



Zabudowę osiedla tworzyć będą budynki o zróżnicowanej wysokości: 5-kondygnacyjne z wewnętrznymi patiami pełnymi zieleni oraz 2-piętrowe, kameralne wille miejskie mieszczące po 10-11 lokali, podano także.



Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2019 r. sprzedała 268 mieszkań.



(ISBnews)