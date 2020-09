"Więcej czasu poświęciliśmy na 'Green Hella'. Spodziewaliśmy się, że z wersją co-op gra będzie sprzedawała się dobrze, ale nie liczyliśmy, że aż tak. Także musieliśmy nieco zrewidować nasze plany na przyszłość i stwierdziliśmy, że skoro 'Green Hell' tak dobrze się sprzedawał i dalej się sprzedaje, to musimy nad nim mocniej popracować. Również rozmowy z wydawcami pod drodze spowodowały przesunięcie, że najprawdopodobniej wydanie wersji konsolowych [...] nastąpi na przełomie I i II kwartału 2021 r." - powiedział Kwiatek podczas wideokonferencji "GPW InnovationDay".



Pod koniec czerwca spółka podawała, że sprzedaż gry "Green Hell" osiągnęła poziom ponad 1 mln sztuk.



"Spodziewamy się, że wkrótce sprzedaż gry przekroczy 1,5 mln sztuk" - dodał prezes.



Pełna wersja "Green Hell" - symulatora przetrwania w dżungli amazońskiej - trafiła do sprzedaży 5 września 2019 r. Premiera trybu kooperacji (co-op mode; darmowa aktualizacja) gry miała miejsce 7 kwietnia 2020 r.



"W przypadku gry 'Chimera' to zbliżamy się do pre-produkcji. Pracujemy obecnie nad niewielkim demem na wewnętrzne potrzeby. W tej chwili połowa zespołu pracuje nad 'Green Hell-em", a połowa nad 'Chimerą' i nie ma potrzeby zwiększania liczebności tych zespołów" - dodał Kwiatek.



W Creepy Jar zatrudnionych jest obecnie 24 osób, a w ciągu 2 lat liczba pracowników ma się zwiększyć do 30.



Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.



(ISBnews)