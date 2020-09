"Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 24.09.2021 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y +0,1% marży], a więc obecnie wynosi 0,37% w skali roku" - czytamy w komunikacie.



Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo FO Dębica do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką, podano również.



"W związku z terminową spłatą w dniu 25.09.2020 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 70 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez spółkę Goodyear, całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 340 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek)" - czytamy dalej.



Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,06 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)