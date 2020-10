"Trzeci kwartał przyniósł odbudowę na rynku mieszkaniowym - mamy obecnie ponad 6 500 lokali w budowie i wierzymy, że 2020 rok zakończymy zadowalającą kontraktacją oraz wysokim poziomem uznań w przychodach - zgodnie z założeniami na poziomie około 3 000 lokali. Intensywnie rozwijamy naszą ofertę sprzedażową i wprowadzamy kolejne inwestycje we wszystkich miastach, w których działamy - pomimo wolniejszych procedur administracyjnych, na które nadal ma wpływ pandemia COVID-19. Dostosowaliśmy naszą ofertę do potrzeb klientów - wprowadzając lokale z dużymi tarasami lub ogródkami" - powiedział wiceprezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.



Wyjaśnił, że biura sprzedaży i pracownicy biurowi wdrożyli procedury zabezpieczające, pozwalające na nieprzerwany, bezpieczny kontakt z klientami - zarówno osobisty, jak i zdalny. Budynki grupy są już przystosowane do ochrony przed COVID-19 - z łatwymi przyciskami dotykowymi i bezpiecznym dostępem do pomieszczeń.



"Klienci Grupy Robyg bardzo często kupują też mieszkania w celach inwestycyjnych - praktycznie na każdym osiedlu dokonujemy takich transakcji. Wynika to z faktu, że mieszkania na wynajem - poza dobrą relacją ceny do jakości - muszą mieć atrakcyjną lokalizację, dobrą komunikację z innymi częściami miast i zapewnioną strefę usługową. Wszystkie osiedla Grupy Robyg spełniają te wymagania, stąd duża popularność naszych lokali w charakterze inwestycji. Warto jednak zwrócić uwagę na inny trend - mikroapartamenty, które mogą przynieść wysoką stopę zwrotu przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym. Robyg także wprowadził taką inwestycję do oferty - przygotowujemy ponadto dodatkową opcję pełnego zarządzania najmem, z której nasi klienci będą mogli skorzystać" - dodał wiceprezes.



Potencjał sprzedażowy na kolejne kwartały Robyg ocenia jako wysoki - obecnie w ofercie znajduje się ponad 1 700 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 17 500 mieszkań. Grupa Robyg ma obecnie w budowie ponad 6 500 mieszkań - wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramami, podkreślono w materiale.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)