"Kontynuujemy wzrost przychodów Plantwear i rozwijamy nowe projekty. W ciągu roku przychody wzrosty o ponad 12%, a wyłączając jednorazową transakcję z partnerem z Australii możemy mówić o prawie 20-proc. wzroście sprzedaży w minionym kwartale" - powiedział prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.



Najpopularniejszą grupą produktów pozostają drewniane zegarki, które wygenerowały ponad 0,9 mln zł przychodów. Na drugim miejscu była drewniana biżuteria - wpływy z tego tytułu to ponad 0,8 mln zł. W minionym kwartale spółka uruchomiła sprzedaż na rynku rumuńskim, gdzie do tej pory zrealizowano już 250 zamówień. Wzrost popularności notuje też uruchomiona w kwietniu br. platforma giftbay.pl, oferująca spersonalizowane prezenty oraz gadżety. Łącznie, za jej pośrednictwem sprzedano już 4,5 tys. sztuk produktów. Spółka pracuje również nad wprowadzeniem na rynek nowej marki.



"W ciągu najbliższych 2-3 tygodni zakończymy przeprowadzkę do nowej siedziby. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że jesteśmy przygotowani na najgorętszy okres sprzedażowy w roku - zarówno jeśli chodzi o zaplecze produkcyjne, jak i magazynowe" - dodał Pyrzyk.



Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.



(ISBnews)