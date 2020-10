"Liczba sprzedanych przez importera samochodów z uwzględnieniem daty faktycznego wydania: 370 szt. (-57,1% r/r), w tym 237 samochodów marki Land Rover i 133 samochody marki Jaguar;



Wolumen sprzedaży w grupie z uwzględnieniem daty faktycznego wydania: 164 szt. (-64,1% r/r), w tym 134 samochody marki Land Rover i 30 samochodów marki Jaguar, sprzedanych do dealerów spoza grupy; 365 szt. (-0,3% r/r), w tym 166 samochodów marki Land Rover i 183 samochody marki Jaguar, oraz 16 samochodów używanych innych marek, sprzedane przez dealerów z grupy do klienta finalnego;



Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego wyniosła 101,4 mln zł (-43,5% r/r)" - czytamy w komunikacie.



British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar i Land Rover. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.



(ISBnews)