"PKP Cargo S.A. przystąpiło do przetargu, składając ofertę w zakresie trzech części zamówienia. Oferta złożona przez spółkę została wybrana jako najkorzystniejsza i w efekcie PKP Cargo przez kolejne dwa lata będzie wozić węgiel do zakładów PGNiG Termika S.A. w łącznej ilości 4,25 mln ton" - czytamy w komunikacie.



Węgiel wożony będzie m.in. z kopalń śląskich (PGG, JSW, Węglokoks Kraj i PG Silesia) oraz z LW Bogdanka, w zwartych składach, w wagonach węglarkach budowy normalnej Ea oraz w wagonach węglarkach budowy specjalnej Fa. Przewozy węgla realizowane będą do Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Ciepłowni Kawęczyn i do Elektrociepłowni Pruszków, wymieniono w materiale.



PKP Cargo od lat wykonuje przewozy węgla energetycznego na rzecz PGNiG Termika, która jest jednym z kluczowych klientów spółki, przypomina Cargo.



"Kolejne zawierane umowy są kontynuacją dotychczasowych kontraktów i dobrej wieloletniej współpracy" - zakończono w informacji.



PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)