Warszawa, 19.10.2020 (ISBnews) - Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 22 lokale w III kw. 2020 r. wobec 87 rok wcześniej, natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym to 134 wobec 163 lokali rozpoznanych w III kwartale 2019 r., podała spółka. Deweloper zaktualizował cele operacyjne na br. na poziomie 150 lokali sprzedanych i 630 rozpoznawanych w wyniku.

"W okresie trzech kwartałów 2020 roku grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie 75 lokali wobec 314 lokali sprzedanych w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz rozpoznała w wyniku finansowym 571 lokali wobec 372 lokali w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Na 30 września 2020 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 194, podano również.

W okresie trzech kwartałów 2020 roku wydane zostały ostateczne decyzje pozwolenia na użytkowanie:

- 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (139 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Nowe Rokitki V, VI" w Rokitkach k. Tczewa, sprzedaż w tej inwestycji (w rozumieniu zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) na dzień 30 września 2020 r. sięgała 85%,

- zespołu budynków mieszkalnych i usługowych (284 lokale) wchodzących w skład inwestycji "Grano Residence" w Gdańsku, sprzedaż w tej inwestycji na dzień 30 września 2020 r. wynosiła ponad 98%,

- 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (157 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Foresta" w Gdańsku, sprzedaż w tej inwestycji na dzień 30 września 2020 r. wynosiła ponad 94%,

- 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego (42 lokale) wchodzącego w skład inwestycji "Osiedle Zielone III" w Gdańsku, sprzedaż w tej inwestycji na dzień 30 września 2020 wynosiła ponad 76%, wymieniono w materiale.

"Jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wyniki sprzedaży zrealizowane w trzech kwartałach 2020 roku, a także harmonogram przekazań lokali w 2020 roku, posiadane pozwolenia na budowę oraz - w odniesieniu do sprzedaży lokali rozpoznawanej w wyniku finansowymi - podpisane już umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne, emitent przedstawia aktualizację celów sprzedażowych na rok 2020:

- sprzedaż na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych: 150 lokali o wartości rzędu 75 mln zł,

- sprzedaż lokali rozpoznawana w wyniku finansowym grupy: 630 lokali o wartości rzędu 290 mln zł, przy marży brutto ze sprzedaży na poziomie powyżej 20%" - czytamy dalej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.

