"Otwarcie 50. kina to nasz ogromny sukces, szczególnie w obecnej sytuacji. Jesteśmy dumni z zaufania, jakim codziennie obdarzają nas widzowie, wybierając kina Heliosa. Bardzo się cieszymy, że wciąż rośniemy na polskim rynku kinowym - jeszcze w tym roku planujemy zaprosić kinomanów do 51. Heliosa, tym razem w Opolu. Pomimo wielu ograniczeń związanych z walką z pandemią kina Helios w całej Polsce sprawnie działają, oferując premierowe seanse i różnorodne projekty specjalne" powiedział Jagiełło, cytowany w komunikacie.



Najnowsze, 50. kino Helios zlokalizowane jest w Galerii Wiślanka w Żorach. Obiekt posiada 4 klimatyzowane sale wyposażone w wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający, system dźwięku cyfrowego Dolby Digital 5.1 oraz najnowszej generacji projektory Christie i najwyższej światowej jakości ekrany do projekcji 2D i 3D, podsumowano w materiale.



Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.



(ISBnews)