"Najprawdopodobniejszym scenariuszem jest to, nie będziemy płacili dywidendy za bieżący rok, ale to nie jest ostateczny scenariusz i nie jest to ostateczna decyzja"- powiedział Bicho podczas wideokonferencji.



"W dalszym ciągu nie podjęliśmy decyzji i jeszcze nie wiemy, jakie będą nowe, czy zaktualizowane rekomendacje ze strony KNF. Mamy również w tym roku niższy zysk netto - i to znacznie niższy niż w zeszłym roku, głównie z powodu kryzysu i dodatkowych rezerw na sprawy frankowe" - dodał wiceprezes.



W marcu br. akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali w trakcie walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok.



W I-III kw. 2020 r. bank miał 131,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 533,76 mln zł zysku rok wcześniej.



Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)