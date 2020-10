"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w III kwartale 2020 roku wyniosła 347 mln zł (w tym 17 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie spółki z grupy kapitałowej, tj. Tanne Sp. z o.o.) vs 264 mln zł w okresie porównawczym 2019 roku (w tym 16 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 31% wyższa" - czytamy w komunikacie.



Narastająco po III kwartałach 2020 roku przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 778 mln zł (spadek o 7% r/r).



"Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT grupy kapitałowej za III kwartał 2020 roku wyniosła 50 mln zł, w stosunku do 19 mln zł analogicznego okresu roku 2019 roku" - czytamy dalej.



Skonsolidowany EBIT za III kwartały 2020 ukształtował się na poziomie 74 mln zł (wzrost o 45% r/r).



"Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za III kwartał 2020 roku wyniosła 64 mln zł, w stosunku do 33 mln zł w III kwartale roku 2019 (wzrost o 94%)" - napisano także.



Wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za III kwartały 2020 roku wyniosła 116 mln zł (wzrost o 23% r/r).



"Na wyniki grupy kapitałowej po III kwartałach roku 2020 miały wpływ następujące istotne zdarzenia:



• w pozostałych przychodach operacyjnych ujęto dofinansowanie otrzymane przez podmioty z grupy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec br. w kwocie 4 mln zł;



• w pozostałych kosztach operacyjnych ujęto kwotę 4,5 mln zł z tytułu rezerwy na przyszłe kary konwencjonalne wynikające z opóźnień dostaw do klientów w III kwartale 2020 r." - czytamy dalej.



Zarząd szacuje, że pozytywny wpływ wynikający z osłabienia PLN vs EUR powyżej poziomów zabezpieczonych przez spółkę polityką korytarza opcyjnego w wynikach za II i III kwartał br. wyniósł 8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., z czego w samym III kwartale wpływ ten wyniósł 5,5 mln zł, podano także.



W III kwartale 2020 grupa zawarła porozumienie z bankami finansującymi, w którym zostały zmienione kowenanty dotyczące poziomów zadłużenia w umowach kredytowych grupy. Poziomy te nie zostały przekroczone na koniec III kwartału 2020 r., podkreślono dalej.



"Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zarząd spółki informuje, że począwszy od miesiąca lipca br. wszystkie zakłady i spółki z grupy pracują w pełnym wymiarze godzin przy pełnym obłożeniu zamówieniami. Do dnia publikacji raportu, w żadnej z lokalizacji nie wstrzymano pracy z powodu pandemii" - napisano też w materiale.



"Biorąc pod uwagę pogarszającą się z dnia na dzień sytuację epidemiologiczną w Europie, zarząd spółki widzi realne i istotne zagrożenie, które może mieć negatywny wpływ na działalność grupy kapitałowej, zarówno pod względem utrzymania płynności produkcji, jak i ciągłości dostaw do naszych odbiorców w Europie, na skutek ograniczeń wprowadzanych aktualnie w poszczególnych krajach" - podsumowano.



Spółka podkreśliła, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za III kwartał br.



Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2019 r. spółka miała 1,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)