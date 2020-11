"Druga fala epidemii nie osłabiła jak dotąd popytu na mieszkania - wręcz przeciwnie, notujemy nawet więcej zapytań od potencjalnych klientów. Podobnie budowy - wszystkie realizujemy zgodnie z harmonogramami, bez żadnych przestojów. Oczywiście pracujemy zgodnie ze standardami GIS - zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę przed COVID-19 dla naszych klientów, pracowników i partnerów. Ponadto dokonaliśmy zakupu nowych gruntów w tym roku i planujemy uruchamianie kolejnych inwestycji, jak również etapów w już realizowanych projektach. Ze względu na popyt przyspieszyliśmy niektóre realizacje - latem zaproponowaliśmy klientom nowy etap Osiedla Życzliwa Praga, a obecnie uzupełniamy ofertę o kolejny - bliźniaczy budynek, o podobnej kubaturze i funkcjonalności" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.



"Osiedle Życzliwa Praga jest świetnie zlokalizowane - można stąd łatwo i szybko dojechać do każdej dzielnicy Warszawy, w pobliżu jest bogata infrastruktura publiczna i tereny zielone. Najważniejsze są jednak projekty i rozwiązania technologiczne na osiedlach Robyg - fotowoltaika, oświetlenie LED w częściach wspólnych, bezpłatny system Smart House oraz tarasy lub balkony w każdym mieszkaniu, ogródki, dobrze zaprojektowana zieleń, place zabaw i wysokiej jakości przestrzenie wspólne. To przewagi Robyg, które są bardzo ważne dla klientów przy podejmowaniu decyzji" - dodała dyrektor.



3 etap osiedla Życzliwa Praga to bliźniaczy budynek do 4. etapu osiedla. W ofercie będą kolejne 103 lokale z dużymi balkonami, tarasami i ogródkami. Budynek będzie miał także dwukondygnacyjny garaż. Budowa rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku, podano również.



Osiedle Życzliwa Praga jest zlokalizowane na bliskim Tarchominie - u zbiegu trasy mostu Północnego oraz ulicy Modlińskiej.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)