W 6-piętrowym budynku zaprojektowano 269 mieszkań, w tym 38 dwupoziomowych penthousów na ostatnich piętrach, oraz 11 lokali usługowych, podano.



"Realizowany ostatni etap Żoliborza Artystycznego to zwieńczenie wieloletnich prac przy jednym z największych projektów w historii firmy. Otwarta przestrzeń miejska pełna zieleni i sztuki, nowoczesne place zabaw oraz punkty usługowe powstały, by zachęcać mieszkańców do integracji, refleksji i swobody. We współpracy z lokalnym samorządem oraz przy wsparciu artystów stworzyliśmy niepowtarzalne miejsce na mapie Warszawy. Mieszanka awangardowej sztuki miejskiej połączonej z elegancką, klasyczną formą i praktycznymi rozwiązaniami zaowocowała jedną z najpopularniejszych inwestycji mieszkaniowych w stolicy" - powiedział dyrektor pionu sprzedaży i marketingu Dom Development Jerzy Bieniewski, cytowany w komunikacie.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



(ISBnews)