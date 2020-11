Spółka jest szczególnie zainteresowana rozwojem na rynkach europejskich: w krajach niemieckojęzycznych, we Francji, Włoszech, Beneluksie, Hiszpanii oraz Turcji, poinformowano.



"Nowe przejęcia nie są kwestią wyceny, ale kwestią gotowości firm do łączenia się i racjonalnej oceny skutków pandemii dla firm w perspektywie 3-5 lat. Z tego powodu wiele procesów M&A w Europie jest spowolnionych. Mamy nadzieję, że w latach 2021-2022 procesy te zostaną uruchomione" - powiedział prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.



Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)