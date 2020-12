Strata operacyjna wyniosła 29,63 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.



"Skonsolidowany EBITDA wyniósł - 20 677 tys. zł, co oznacza jego spadek o 35 303 tys. zł, tj. 241,4% w stosunku do III kwartałów 2019 roku" - czytamy w raporcie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 281,05 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 402,84 mln zł rok wcześniej.



"Największy udział w przychodach grupy stanowiły przychody z segmentu merchandising, które w omawianym okresie kształtowały się na poziomie 125 516 tys. zł, co stanowi ich spadek w stosunku do okresu porównywalnego o 16 741 tys. zł tj. o 11,8%. Drugi pod względem wielkości segment field marketing odnotował przychód na poziomie 84 635 tys. zł, co stanowi spadek o 57 719 tys. zł, tj. o 40,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2020 r. wyniosła 27,93 mln zł wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej.



ASM Group jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.



(ISBnews)